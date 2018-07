Grandine sul Nord

(Fotogramma)

Grandine, pioggia e temporali minacciano il Nord e il Centro, dove l'estate sembra davvero non voler iniziare mai. E' quanto affermano gli esperti de ilmeteo.it, che anche per la giornata di oggi segnalano gli effetti della perturbazione atlantica che si è fatta strada negli ultimi giorni, abbattendo la barriera anticiclonica. Le conseguenze? L'aria calda preesistente e l'arrivo di quella atlantica, più fresca, stanno favorendo lo sviluppo di temporali violenti, fucina di grandinate anche importanti.

Con l'evoluzione della perturbazione verso Levante, le zone a più alto rischio di grandinate, spiegano gli esperti, saranno quindi la Lombardia sudorientale, il Veneto come a Padova e Rovigo, ancora il Trentino e il Friuli, ma più diffusamente l'Emilia Romagna, specie sulle coste - qui con possibili formazioni di spettacolari trombe marine -, e giù verso la Toscana appenninica, fino a toccare Umbria e Marche.

Mentre il Sud e le isole saranno baciate da sole e cielo sereno praticamente ovunque, con temperature in lieve calo, qualche rovescio minaccerà nel pomeriggio anche Abruzzo e Molise. Ma le temperature, nonostante la pioggia, resteranno ugualmente stazionarie e calde.