Maxi incendio in azienda

Maxi incendio in un’azienda per lo smaltimento di rifiuti speciali a Piediripa, Macerata. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme. ''Sul posto - si legge in un tweet - 51 vigili del fuoco e 21 automezzi per le operazioni di spegnimento''.

''In via precauzionale restate in casa e chiudete le finestre'', era stato l'appello via Facebook lanciato dal sindaco di Macerata, Romano Carancini. ''Limitate gli spostamenti - si leggeva nel post - Non raccogliete materiale rinvenuto a terra di alcun genere né colture. Vi terrò informati attraverso i canali di comunicazione''. Anche una volta spente le fiamme, Carancini sempre via Facebook ha invitato i cittadini ''per precauzione a continuare a tenere le finestre chiuse. L'Arpam sta campionando le sostanze prodotte dall'incendio''.