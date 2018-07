Passa 400 volte sulla tangenziale di Napoli senza pagare

Immagine di repertorio (Fotogramma)

A bordo di un'auto con targa straniera oltrepassa 400 volte i caselli della Tangenziale di Napoli senza mai pagare. Un 66enne residente a Quarto (Napoli) è stato bloccato dalla Polizia stradale alla barriera Astroni della Tangenziale: gli agenti della sottosezione di Fuorigrotta hanno notato il 66enne che, a bordo di un'Audi A4 con targa polacca della quale disponeva il "noleggio esclusivo", nonostante nella pista Telepass fosse acceso il semaforo rosso, transitava in coda a un veicolo munito di regolare apparato.

I poliziotti hanno inseguito l'uomo bloccandolo poco più avanti. Il 66enne, che era alla guida dell'auto pur avendo la patente scaduta, sarà denunciato in stato di libertà perché responsabile del reato di insolvenza fraudolenta: i poliziotti infatti hanno accertato che, sulla tratta della A56 - Tangenziale di Napoli, era riuscito a eludere il pedaggio ben 394 volte. Oltre al ritiro della patente di guida, la polizia stradale gli ha contestato una serie di sanzioni amministrative per centinaia di euro. Sono ora in corso, da parte della polizia stradale, ulteriori indagini al fine di accertare se tale 'tecnica' sia stata utilizzata anche sulla rete Autostrade per l'Italia.