Roma, traffico e code per il venerdì nero

(Fotogramma)

Sciopero di quattro ore a Roma e conseguente traffico intenso sulle principali arterie della città. A incrociare le braccia dalle 8.30 di questa mattina fino alle 12.30 sono i lavoratori Atac. Indetto dal sindacato Cambia-menti M410, lo sciopero riguarda autobus urbani, periferici, tram. Aperta e funzionante la metropolitana di Roma: attive con possibili riduzioni di corse la Metro A-B/B1, le ferrovie Roma-Lido, Roma-Viterbo e Termini-Centocelle. Regolare la Metro. Un secondo sciopero, quello indetto dall'Ugl, è invece stato differito a data da destinarsi.

Sul Grande Raccordo Anulare, rende noto Astral Infomobilità, in interna code a tratti dalla Nomentana alla Roma-Fiumicino; in esterna circolazione congestionata dall'Appia alla Tiburtina e proseguendo code a tratti dalla Trionfale alla Roma-Fiumicino. Consueti incolonnamenti sulla Roma-Fiumicino dal Raccordo a via Newton verso l’Eur con maggiore intensità sul Viadotto della Magliana. Sul Tratto urbano della A24 fila in entrata dalla Palmiro Togliatti alla Tangenziale e in uscita da Tor Cervara al Gra. Infine su via dell’Aeroporto di Fiumicino si procede a rilento dal Ponte di Tor Boacciana a via Trincea delle Frasche, in direzione di Fiumicino.