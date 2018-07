Assaggio d'estate

(Fotogramma)

Dopo i temporali che hanno colpito il Nord e il Centro-Sud, la pressione tornerà ad aumentare sull'Italia. Il team del sito ilmeteo.it comunica che oggi il tempo sarà soleggiato su gran parte delle regioni con clima estivo gradevole e non afoso grazie ai venti di Maestrale. I temporali saranno isolati e più probabili sulle Alpi del cuneese e torinese e sull'Appennino parmense e massese. Qualche veloce piovasco potrà interessare la Toscana centrale e più raramente la Campania.

Domenica il tempo migliorerà ulteriormente con il sole prevalente su tutte le regioni, salvo temporanei annuvolamenti sparsi che non arrecheranno precipitazioni. Antonio Sanò, direttore e fondatore de ilmeteo.it ci dice che "la prossima settimana ci saranno dei tentativi maldestri dell’alta pressione a mantenere il bel tempo sull’Italia, ma non ce la farà. Già da martedì altri temporali e grandinate sono pronti per colpire nuovamente il Nord".