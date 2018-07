Ladri a casa di Bocelli

(Fotogramma)

Notte di paura nella villa di Andrea Bocelli, a Forte dei Marmi (Lucca). Tra giovedì e venerdì scorso due banditi hanno forzato il cancello di ingresso nella villa sul lungomare a Vittoria Apuana e una volta penetrati all'interno del parco sono però stati sorpresi dai vigilantes. Ci sono stati momenti di panico, con una violenta colluttazione tra i banditi e una delle guardie giurate che era di turno a sorvegliare l'abitazione del tenore.

I malviventi - come ha riferito 'La Nazione - hanno buttato a terra la guardia ma alla fine hanno desistito e si sono dati alla fuga, complice il sistema di allarme entrato in funzione. Le grida hanno svegliato tutta la famiglia del cantante: c'erano infatti la moglie Veronica Berti e i tre figli. Un risveglio in piena notte all'insegna del panico e anche dello stupore per un episodio mai accaduto prima a Bocelli.

Sull'accaduto ora indagano i carabinieri che prendono in considerazione anche l'ipotesi di una rapina, non solo quella di furto.