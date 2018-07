Muore prima della Maturità, le compagne discutono l'esame per lei

(Fotogramma)

La loro compagna di classe, Martina, è morta a soli 19 anni tre giorni dopo gli scrutini. Avrebbe solo dovuto sostenere le prove degli Esami di Maturità per ottenere il diploma. Così le sue compagne di classe del VB Linguistico del Liceo Manzoni di Latina hanno deciso di concludere per lei un percorso che, purtroppo, non ha potuto portare a termine da sola dopo aver combattuto per oltre due anni contro una grave malattia. A raccontare la storia è 'Latina Oggi'.

Martina si è spenta lo scorso 12 giugno, riferisce il quotidiano, ma la sua malattia non le ha impedito di andare a scuola, di studiare e di scrivere una tesina per l'esame sul teatro, la sua grande passione. A discuterla, tra la commozione generale, davanti alla Commissione d'Esame sono state, alla presenza della famiglia e di tanti amici della ragazza, proprio le compagne di classe di Martina che in questo modo hanno voluto permettere alla loro amica di concludere il suo percorso di studi.