Roma, auto travolge pedone: muore 83enne

(Fotogramma)

Un'auto ha travolto un pedone questa mattina, verso le 9.50, in via dei Prati Fiscali, a Roma. Il conducente dell'autoveicolo, fermatosi subito, si è adoperato immediatamente per chiamare i soccorsi. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati sul posto dal personale sanitario. Per l'uomo, 83 anni, non c'è stato nulla da fare: è deceduto al Policlinico Umberto I.

Sul posto sono intervenuti gli agenti Gruppo III Nomentano della polizia di Roma capitale per effettuare i rilievi. L'investitore, un uomo di circa 40-45 anni, sconvolto per quanto accaduto, è rimasto sotto shock nelle ore successive.