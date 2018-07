"Ti ammazzo", armato minaccia uomo in strada

Insulti e minacce con pistola alla mano. E' accaduto ieri in un quartiere alla periferia di Torino, dove un uomo è stato ripreso da un cittadino affacciato al balcone di un palazzo dopo che, sceso dall'auto, ha cominciato a inveire contro qualcuno per strada: 'ti ammazzo come un cane', gli ha gridato contro. Il video è poi stato postato su Fb con il commento: "Ed ecco che siamo arrivati alle armi...aggiungo che mentre filmavo la polizia veniva chiamata".

E, proprio la polizia, giunta sul posto, ha rintracciato poco dopo l'uomo, lo ha identificato e denunciato per minacce gravi. Si tratta di un italiano 38enne a cui è stata anche sequestrata l'arma, una pistola ad aria compressa. Ancora non è chiaro il motivo del gesto.