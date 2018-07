Gdf, Toschi a Bari: cerimonia consegna gradi a Marescialli e Vicebrigadieri

Questa mattina, nella Piazza D’Armi della Legione Allievi a Bari, ha avuto luogo la cerimonia di consegna dei gradi ai 263 neo Marescialli del 18° corso “M.A.V.M. Fin. Renzo Atzei” ed ai 181 neo Vicebrigadieri del 21° corso “M.A.V.M. Fin. Leandro Volpini II”, riservato agli appartenenti al Corpo. All'evento era presente il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Giorgio Toschi, insieme al Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti, Generale di Divisione Gianluigi Miglioli, e ha visto la partecipazione di numerose Autorità religiose, civili e militari.

I neo marescialli ed i neo vicebrigadieri hanno ultimato con esito positivo l’intenso periodo di formazione presso l’Istituto, acquisendo le competenze correlate al nuovo grado rivestito, che consentirà loro di arricchire ulteriormente il bagaglio culturale e la preparazione professionale, a beneficio dell’azione istituzionale esercitata dalla Guardia di Finanza, quale moderna ed efficiente polizia economico-finanziaria e del mare al servizio della collettività.

Nel corso della manifestazione, dinanzi ai numerosi familiari intervenuti, sono stati premiati i 4 allievi del contingente ordinario e mare distintisi per profitto ed impegno, a conclusione dei rispettivi cicli addestrativi. Nei prossimi mesi, presso la Legione Allievi di Bari prenderanno l’avvio i corsi per Allievi Finanzieri, in virtù di specifici concorsi già banditi, con 684 partecipanti, di cui 400 residenziali a questa sede. Nel contempo, nel mese di novembre inizierà anche il corso interno per Allievi Marescialli tratti da militari appartenenti al Corpo, con la partecipazione di 631 frequentatori.