Caso Iuventa, 20 avvisi di garanzia

Una ventina di avvisi di garanzia sono stati notificati dalla Procura di Trapani a membri dell'equipaggio della nave Iuventa della Ong tedesca Jugend Rettet e a personale delle associazioni Medici senza frontiere e Save The Children. A poco meno di un anno dal sequestro della Iuventa nell'ambito di un'inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, infatti, la Procura ha chiesto nuovi accertamenti tecnici irripetibili.

Ai raggi X telefoni, attrezzature di bordo e cellulari per acquisire ogni elemento utile sulle operazioni di soccorso oggetto dell'inchiesta. Gli avvisi di garanzia sono un atto dovuto per consentire la presenza dei difensori e consulenti di parte all'ispezione dei dispositivi elettronici sequestrati alcuni mesi fa.

Anche Save the Children precisa che "si tratta di un atto dovuto per consentire di partecipare all’ispezione dei dispositivi elettronici sequestrati alcuni mesi orsono, permettendo di esercitare il diritto alla difesa. Di fatto l’unico modo per farlo è quello di iscrivere le persone al registro degli indagati".

"Siamo certi che tutti i componenti del nostro staff abbiano sempre svolto il proprio compito nel pieno rispetto dei regolamenti e delle procedure interne e sotto il pieno coordinamento del Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo della Guardia Costiera (IMRCC). Apprezziamo pertanto il provvedimento del Procuratore che è volto a garantire alle persone coinvolte la partecipazione, attraverso i loro rappresentanti legali e consulenti di parte, all’ispezione dei dispositivi elettronici", conclude la nota.