Cade ultraleggero, morto il pilota

Foto vigili del fuoco

Lo schianto poco dopo il decollo. Alle 19.40, i vigili del fuoco sono intervenuti presso il campo volo 'le papere vagabonde' di Musile di Piave per la caduta di un elicottero ultraleggero: morto il pilota. I pompieri arrivati da San Donà, Jesolo, hanno messo in sicurezza R22 ULM, precipitato in un campo di granturco vicino al campo di volo. Nonostante i soccorsi il personale medico del Suem 118 ha dovuto dichiarare la morte del pilota. Sul posto per una verifica dall'alto anche l'elicottero Drago 81 del reparto volo di Venezia. Rilievi da parte delle forze dell'ordine.