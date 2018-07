Cremona, uccide il rivale in amore

Immagine di repertorio (Fotogramma)

E' stato fermato l'uomo che nel pomeriggio di oggi ha sparato tre colpi di pistola contro il rivale in amore uccidendolo, mentre si trovava per strada insieme alla fidanzata. Si tratta dell'ex compagno della donna, che i carabinieri hanno rintracciato a Settala nel milanese. L'uomo, che dovrà rispondere di omicidio volontario, sarà portato nel carcere di Cremona. A rintracciarlo i militari di Crema che sono intervenuto sul luogo dell'agguato.