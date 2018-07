Fiori d'arancio, si sposa Gabriele Ferro

Il matrimonio di Gabriele Ferro

Il Maestro Gabriele Ferro, direttore musicale del Teatro Massimo di Palermo si è sposato oggi pomeriggio a Villa Trabia a Palermo con Barbara De Stefani. I due sono stati uniti in matrimonio dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che ha ringraziato gli sposi "per il loro amore per Palermo e il Maestro Ferro per il ruolo fondamentale svolto nel rendere il Teatro Massimo una delle eccellenze della città". Erano presenti alla cerimonia rappresentanti del Teatro Massimo, tra cui il sovrintendente Francesco Giambrone e una delegazione dell'Orchestra che ha eseguito la marcia nuziale. Hanno preso parte alla cerimonia anche Roberto Andò, Marco Betta, Marcello Panni e la sovrintendente Rosanna Purchia e altri dirigenti del Teatro San Carlo di Napoli, dove Gabriele Ferro è stato direttore musicale.