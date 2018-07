Luci a Tempio Adriano, Tagliavanti: "Dono a romani e turisti"

Lorenzo Tagliavanti (Fotogramma)

"Un dono a romani e turisti per far capire e conoscere meglio questa straordinaria città, più grande di quello che appare". Lo afferma all'Adnkronos Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, all'indomani della 'prima' del gioco di luci e suoni realizzato da Paco Lanciano a piazza di Pietra: una multi-proiezione sul colonnato del Tempio di Adriano regalerà a chiunque si troverà in quel luogo, tutte le sere mezz'ora dopo il tramonto, uno spettacolo affascinante per dodici minuti.

Lo spettacolo è stato promosso e organizzato dalla stessa Cciaa: "La Camera di Commercio di Roma ha il privilegio di avere la sede in uno dei palazzi e delle piazze più importanti di Roma che è piazza di Pietra, il Tempio di Adriano - ricorda Tagliavanti - In cambio di questo privilegio è nata l'esigenza di ridare qualcosa alla città e abbiamo chiesto così a Paco Lanciano, fisico, scienziato grande divulgatore della storia romana, di costruire un evento per ricordare la storia di quel luogo e un imperatore importantissimo per la storia di Roma".

"Le immagini vengono proiettare sulla facciata spettacolare del Tempio e si usano le immagini per fare parlare le pietre", osserva Tagliavanti.

"Tutte le sere, mezz'ora dopo il tramonto, romani e turisti che lo vorranno, potranno vedere le luci che raccontano la storia di quel luogo - prosegue il presidente della Camera di Commercio di Roma - Ci piace che siano soprattutto i romani i primi a vedere l'evento: dopo che si è visto si è più consapevoli della città, si hanno più argomenti per amarla e rispettarla".

Certamente lo spettacolo di luci, secondo Tagliavanti, potrà essere uno spunto per altre iniziative simili: "é un format gratuito, dura poco ed è poco invasivo perché non blocca la piazza a lungo".