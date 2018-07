Roma aspetta Roger Waters

(Foto AdnKronos)

Un palco mastodontico. Sullo sfondo la scritta ‘Resist’. Otto altissime torri audio svettano sul Circo Massimo. Oltre 13 tir scaricano materiali per lo spettacolo di domani sera. Fervono i preparativi per l’attesissimo concerto di Rogers Waters. Us + Them, tappa romana del tour 2018, in programma domani a partire dalle 21,30 (VIDEO). Tanti i curiosi e i fan che già da ore circondano l’area dell’evento.

Già chiuse al traffico, informa l'agenzia per la mobilità, via dei Cerchi, tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro, e via dell'Ara Massima di Ercole fra via del Circo Massimo e via dei Cerchi in direzione di via dei Cerchi. Da domani alle 5 di domenica saranno vietate alla circolazione anche via del Circo Massimo, da viale Aventino a via Ara Massima di Ercole, e via della Greca. Deviate le linee di bus. Dalle 23 di domani sarà chiusa la stazione Circo Massimo sulla metro B.