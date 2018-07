Roma, incendio nella pineta di Castel Fusano

Immagine d'archivio (Adnkronos)

"Le fiamme sono state spente". E' quanto comunica l'assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale, Pinuccia Montanari, in merito ai roghi divampati oggi "in più punti" della Pineta di Castel Fusano. "Grazie al tempestivo intervento del nostro Servizio Giardini, al sistema di videosorveglianza h24 e al costante monitoraggio della sala monitor siamo riusciti a ridurre quanto più possibile il propagarsi dell'incendio" aggiunge. "Abbiamo immediatamente lanciato l'allarme e avviato subito le operazioni di spegnimento insieme a Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Un ottimo lavoro di squadra che dimostra anche l'efficacia del sistema anti-incendio che abbiamo messo in campo e che abbiamo presentato proprio ieri insieme ai Carabinieri Forestali. In ogni caso - conclude Montanari - Polizia Locale di Roma Capitale e forze dell'ordine indagheranno sulle responsabilità di quanto accaduto".