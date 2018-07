Spara e uccide compagno della ex, arrestato

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Non sopportava che la sua ex avesse un nuovo compagno, così lo ha atteso e ucciso sparandogli contro tre colpi di pistola; quindi si è dato alla fuga. E' accaduto nel pomeriggio di ieri nel cremonese. L'omicida, un operaio incensurato di 47 anni, è stato rintracciato poco dopo nei pressi di Milano dai carabinieri che lo hanno arrestato.

L'episodio è avvenuto intorno alle 15.30 di ieri. La vittima, un operaio di 43 anni di origine sudamericana, si trovava di fronte a un bar insieme alla sua compagna. D'improvviso è stato colpito dall'ex marito della donna, che contro di lui ha esploso tre colpi di pistola. L'uomo è morto sul colpo, mentre l'autore dell'omicidio si è dato alla fuga a bordo della sua auto. La donna ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei militari della compagnia di Crema, tra cui gli investigatori del nucleo operativo, che hanno dato il via alle ricerche, coinvolgendo anche i comandi dei comuni limitrofi.

Una pattuglia dell’aliquota radiomobile ha individuato nel parcheggio di un distributore di carburanti nel Comune di Settala, nei pressi di Milano, un'auto corrispondente alla descrizione. I militari hanno quindi deciso di effettuare un controllo sul mezzo. A bordo c'era il 47enne, che accortosi della presenza dei carabinieri, ha ingranato la marcia per cercare di fuggire, ma è stato bloccato e immobilizzato. In suo possesso è stata trovata la pistola, una replica di una Smith Wesson calibro 7,65, opportunamente modificata, utilizzata molto probabilmente per commettere l’omicidio. All'interno dell'arma sono stati trovati 10 proiettili. Altri 40 sono stati trovati in casa dell'uomo. Per lui sono scattate le manette.