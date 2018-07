Psicosi coccodrillo vicino Roma

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA/IPA, Gary Peart)

Un'ombra sott'acqua. E' quanto si riesce a scorgere in alcuni scatti che, da alcune ore, stanno facendo il giro dei social alimentando la suggestione in merito al presunto avvistamento di un coccodrillo a Maccarese, località vicino a Roma. Immagini che seguono alcune testimonianze degli ultimi mesi che, come riportato dal 'Messaggero', coinvolgono diverse persone, fra cui due stranieri - finiti con l'auto in un canale dopo aver cercato di evitare "un grosso animale con la coda lunga" - e anche l'autista di un camion per trasporto latte che racconta di avere incrociato lo scorso 3 luglio un "varano o alligatore, poteva essere qualsiasi cosa... ma di certo era molto grosso".



Continua dunque la caccia nella zona, con le forze dell'ordine che stanno cercando riscontri per evitare la psicosi. E intanto, con la classica ironia romana, lungo il litorale - e anche sui social - spuntano altre foto. Questa volta sono quelle del 'Pizzadrillo', una pizza a forma di alligatore, ricoperta da zucchine a fette e creata da due fratelli ristoratori di Fregene.