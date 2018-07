Foto di repertorio (Fotogramma)

Omicidio a Trepuzzi, in provincia di Lecce, nel pomeriggio di oggi. Un uomo avrebbe ucciso la moglie utilizzando un oggetto tagliente, forse un coltello. L’uomo è stato poi fermato dai carabinieri e adesso si trova in caserma. Indagini in corso per ricostruire esatta dinamica e motivi del gesto.