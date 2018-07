"Forza Pasquale", grave 16enne promessa dell'Inter

(Foto Facebook Pasquale Carlino)

"È proprio quando si crede che sia tutto finito, che tutto comincia". E' una frase di speranza quella condivisa su Facebook da Pasquale Carlino, giovane promessa del calcio ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore (Salerno) dopo un grave incidente stradale. Il 16enne centrocampista delle giovanili dell'Inter - riferisce 'Il Giorno' - si trovava a bordo di una motocicletta guidata da un suo amico quando si è schiantata contro un'auto in sosta a Santa Maria La Carità (Napoli), non lontano da Gragnano, sua città natale. Ieri sera la società nerazzurra ha voluto manifestare il proprio sostegno attraverso un messaggio condiviso su Twitter: "Forza Pasquale, tutta l'Inter è con te".

"Il nostro pensiero va a Pasquale Carlino, giovane centrocampista del Settore Giovanile dell'@Inter: non mollare!", ha invece twittato il settore giovanile del Milan. Ma sono tanti gli utenti, tifosi interisti e non, che hanno voluto esprimere il proprio affetto e la propria vicinanza al giovane calciatore. "Forza campione", "Ragazzo non fare scherzi! Rimettiti il prima possibile che ti rivogliamo presto in campo!", "I campioni lottano fino alla fine...porta a casa questa vittoria", "Forza campione devi lottare e vincere la partita più importante", si legge tra le decine di commenti apparsi sulla sua bacheca Facebook. E ancora, "Non mollare siamo tutti con te!", scrive un utente. "Lotta ragazzo fino al 90esimo. Faccio il tifo per te", lo esorta un altro. Un fortissimo abbraccio virtuale per ricordare a Pasquale: "Forza ragazzo, la vita ti aspetta".