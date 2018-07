Grosseto, crolla palazzo di tre piani a Santa Fiora

Un boato ha svegliato Santa Fiora (Grosseto) poco dopo l'alba. Un palazzo di tre piani è crollato lasciando in piedi solo i muri perimetrali. All'interno dell'edificio non c'era nessuno in quanto disabitato ma sei famiglie sono state comunque evacuate dalle abitazioni vicine così da permettere le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco.

A causa dell'intensa pioggia notturna e delle infiltrazioni d'acqua si è verificato un cedimento in una fondazione del muro di spina a retta dei solai in un’abitazione in via Sant’Antonio. Sul posto sono subito intervenuti il sindaco Federico Balocchi, i tecnici del Comune e i vigili del fuoco. L’unità di crisi ha stabilito l’evacuazione in via precauzionale di 6 famiglie.

“Nell’arco di mezz’ora nella notte sono caduti 60 millimetri di pioggia - spiega il sindaco Federico Balocchi - questa grande quantità di acqua si è infiltrata su un terreno già di per sé vulnerabile e con fessurazioni nella roccia. In poco tempo si è allagato il cantiere in via Carolina, il quale era finalizzato proprio a sistemare i sottoservizi, ammalorati a causa dei movimenti franosi in atto, da sempre, nella zona. Dal cantiere, l’acqua piovana ha camminato attraverso le fessurazioni della roccia, fino a provocare probabilmente il crollo del muro di un’abitazione disabitata in via Sant’Antonio".

"Siamo subito intervenuti sul posto con i vigili del fuoco e abbiamo convocato il Centro Operativo comunale di protezione civile, che ha stabilito di evacuare, per precauzione, 6 famiglie che abitano nelle adiacenze dell’abitazione colpita. Il Comune si occuperà del primo ricovero dei cittadini evacuati - dichiara il sindaco - Da subito inizieranno i monitoraggi e le verifiche tecniche sull’area interessata, attraverso una rete di chiodini georeferenziati, al fine di accertare la sussistenza di eventuali movimenti in atto. Saranno altresì eseguite opere provvisionali di messa in sicurezza dell’edificio interessato dal crollo”.

“Nel frattempo - prosegue il sindaco Balocchi - nel cantiere in via Carolina riprenderanno subito i lavori con l’obiettivo di terminare il prima possibile il rifacimento delle fognature e del piano stradale. A seguito di un monitoraggio di circa dieci giorni saranno effettuati i necessari controlli tecnici su ogni abitazione in modo da verificare le condizioni per far rientrare le famiglie nelle abitazioni oppure se sarà necessario programmare eventuali interventi”.