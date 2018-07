Migranti, Frontex: -87% arrivi in Italia a giugno

(Fotogramma/Ipa)

Il numero dei migranti arrivati in Italia attraverso il Mediterraneo Centrale a giugno è calato a circa 3mila, in ribasso dell'87% rispetto a giugno 2017. Nei primi sei mesi del 2018 il numero dei migranti rilevati su questa rotta è stato di circa 16.100, in calo dell'81% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima. Finora le nazionalità più rappresentate sono tunisini ed eritrei, che insieme rappresentano oltre un terzo delle persone rilevate su questa rotta. Lo comunica Frontex.

In totale nella prima metà del 2018 il numero totale degli attraversamenti illegali della frontiera in direzione dell'Ue si è quasi dimezzato rispetto all'anno precedente, a circa 60.430, principalmente a causa della più debole pressione migratoria nel Mediterraneo Centrale. A giugno gli attraversamenti illegali nell'Ue sono stati 13.100, in calo del 56% rispetto a giugno 2017.

Per la prima volta, a giugno, il Mediterraneo Occidentale è diventato la rotta migratoria più attiva verso l'Europa, con circa 6.400 arrivi, in aumento del 166% rispetto a giugno 2017 e oltre il doppio degli arrivi registrati in Italia nello stesso mese. Dall'inizio dell'anno, gli arrivi su questa rotta sono stati 14.700, quasi il doppio di un anno prima. Le nazionalità più rappresentate sono Marocco, Guinea e Mali.

Il Mediterraneo Orientale ha visto a giugno 3.600 arrivi, in calo di un terzo rispetto al mese precedente; tuttavia, a causa di un aumento degli attraversamenti delle frontiere terrestri con la Turchia, nei primi sei mesi dell'anno si sono registrati in questa area 24.300 arrivi. Le nazionalità più presenti qui sono siriani e iracheni. La rotta dei Balcani Occidentali, dalla Serbia verso l'Ungheria e la Croazia, continua a vedere numeri bassi di migranti irregolari. Tuttavia, si sono sviluppate delle rotte alternative, attraverso Albania, Montenegro e Bosnia-Erzegovina, come pure dalla Serbia e attraverso la Bosnia-Erzegovina, che hanno visto un aumento della pressione migratoria, nota infine Frontex.