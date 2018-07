Salvini-Isoardi, nessuna crisi

L'ingresso in una nuova casa da condividere nel centro di Roma e un bacio rubato dai paparazzi. Queste le immagini esclusive nel nuovo numero di 'Chi' in edicola da mercoledì 18 luglio, che ritraggono insieme e in completa armonia il ministro e vicepremier Matteo Salvini e la conduttrice Elisa Isoardi, smentendo così le voci che volevano la coppia in stato di crisi. Salvini e la compagna, spiega 'Chi', hanno preso casa vicino a Palazzo Chigi, una location scelta per questione di comodità: "Per la Isoardi - racconta il settimanale diretto da Alfonso Signorini - si tratta di un cambio totale di quartiere, perché la sua casa da single si trova in una zona più periferica. Per i due fidanzati si apre così una nuova fase di convivenza di fatto, che potrebbe preludere a un impegno più ufficiale".