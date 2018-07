Schiacciato sotto il trattore, muore 62enne

Foto di repertorio (Fotogramma)

Un uomo di 62 anni è morto rimanendo schiacciato sotto il trattore che stava guidando. Il decesso è stato accertato dal medico del 118 presente sul posto insieme ai carabinieri. L'incidente si è verificato ieri sera a Santa Maria a Monte (Pisa), in via Bindone. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando di Pisa, allertati per il soccorso poco dopo le 22,30.