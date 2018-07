Tenta di uccidere la ex moglie a colpi di roncola

(Fotogramma)

Tentato omicidio a Sant’Antioco. Secondo quanto riferiscono i carabinieri, intorno alle 18.40 un uomo avrebbe colpito in una piazza del paese la ex moglie con numerosi colpi di roncola. Ora è trattenuto in caserma dopo essere stato bloccato prima dagli avventori di un bar che hanno assistito alla scena e subito dopo dai carabinieri del paese non lontani dal luogo del fatto. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata urgentemente all’ospedale Sirai di Carboni, in gravi condizioni.