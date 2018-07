Offese in tv la 'dama bianca', Pippo Baudo paga 30mila euro

(Fotogramma)

Accordo extragiudiziale fra Pippo Baudo e Federica Gagliardi nota come 'La dama bianca', arrestata a Roma, all'aeroporto di Fiumicino, perché trovata in possesso di 24 kg di cocaina e condannata definitivamente a 7 anni di reclusione dalla Cassazione. La donna, ora ai servizi sociali, aveva querelato il presentatore per alcune affermazioni considerate offensive.

I fatti avvennero nel 2014, pochi giorni dopo l’arresto della 'dama bianca', quando Baudo in tre trasmissioni, su Rai Uno, La 7 e Radio 24, usò parole pesanti nei confronti di Federica Gagliardi, di cui si era parlato già nel 2010, quando accompagnò l'allora presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, al G8 in Canada.

Il giudice monocratico ha deciso oggi per il non doversi procedere dopo che Gagliardi ha ritirato la querela in seguito all’accordo tra le parti e il risarcimento di 30mila euro fornito da Baudo.