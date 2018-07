La versione di Baldini

(Fotogramma/Ipa)

"Molti anni fa mi hanno fatto delle cortesie che io ho onorato e stop. Non c'è mai stato niente fuori dalle righe". Così Marco Baldini, in un'intervista al 'Corriere della Sera', parla dei rapporti intercorsi con il clan Casamonica, colpito ieri dal maxi blitz dei carabinieri del comando provinciale di Roma. Secondo le indagini il conduttore radiofonico, che più volte ha parlato pubblicamente dei suoi problemi economici dovuti alla sua dipendenza dal gioco d'azzardo, sarebbe tra le vittime di usura del clan.

Baldini, che secondo quanto riferisce il quotidiano di via Solferino sarebbe indagato per false comunicazioni, all'osservazione che i magistrati lo considerano reticente, risponde: "Cado dal pero...Ho già chiarito di non aver subito alcuna pressione, so bene cosa si rischia a dichiarare il falso".

Poi, alla domanda se abbia restituito 600mila euro come sostiene la procura, l'ex spalla di Fiorello spiega: "Non è così, e poi chi li ha mai visti tutti quei soldi? Se va bene, in un mese guadagno al massimo 2mila euro". Baldini ammette poi di aver avuto in prestito "diecimila euro" che sostiene di aver restituito "senza alcun tasso di usura". Alla domanda se sapesse chi fossero i Casamonica, infine, replica: "Sapevo chi sono, ma io valuto le persone. Un 50 per cento è pulito, c'è anche chi fa il costruttore e chi lavora nel cinema".