Morte cerebrale per la donna travolta da Paolini

Marco Paolini (Fotogramma)

E' in stato di morte cerebrale Alessandra Lighezzolo, 53 anni di Arzignano, rimasta gravemente ferita martedì pomeriggio nel tamponamento sulla A4 da parte dell'auto guidata dall'attore Marco Paolini.

Per la donna, all’ospedale di Borgo Trento (Verona), dove era stata ricoverata subito in condizioni disperate, è in atto la procedura di accertamento della morte, procedura che terminerà questa sera alle 20.

Ancora in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita, l’amica che era alla guida della Fiat 500 tamponata dalla Volvo dell'attore bellunese.