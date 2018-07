La piscina comunale è gratis, ma non c'è l'acqua

Amara sorpresa per chi oggi si è recato alla piscina comunale di Rieti per il primo giorno di apertura. Come si legge su RietiLife, nella vasca grande non c'è l'acqua, o meglio ce ne è pochissima. Insufficiente per fare il bagno. Mentre quella piccola sarebbe sporca e secondo quanto appreso dalla testata locale i bagnini non avrebbero il retino per pulirla.

Con una nota il consigliere comunale con delega allo Sport del Comune di Rieti, Roberto Donati, aveva informato che oggi avrebbe riaperto la piscina di via Dupré Theseider e che in occasione della riapertura l'ingresso sarebbe stato gratuito. "Anche se in ritardo rispetto a quanto previsto - aveva spiegato Donati - finalmente la piscina è aperta al pubblico. Gli interventi portati avanti dall'Ati che gestisce l'impianto ne permettono la funzionalità. I lavori realizzati riguardano, ad esempio, le opere murarie sia negli spogliatoi che nei cordoli della piscina, i miglioramenti all'impianto termoidraulico per la gestione e la pulizia dell'acqua nonché lo sfalcio dell'erba nell'area interna".