Punta da insetto, muore per choc anafilattico

Morta per uno choc anafilattico dopo la puntura di un insetto nel giardino di casa. Portata al presidio sanitario di Anagni (Frosinone), la donna è deceduta poco dopo. ''Cordoglio e vicinanza alla famiglia'' sono arrivati dalla Asl di Frosinone che, in una nota, vuole chiarire alcuni punti della vicenda.



''La paziente è stata portata con mezzi privati al Presidio sanitario di Anagni. Abbiamo il dovere di dire a gran voce, per il bene dei cittadini stessi, che la sfortunata paziente non doveva essere condotta al Presidio di Anagni ma al più vicino Pronto Soccorso e cioè al 'Polo ospedaliero Frosinone-Alatri' che dista solo pochi chilometri e, comunque, in questi casi è sempre opportuno chiamare il 118. Ciò non toglie che la paziente, come detto giunta in choc anafilattico avanzato, nel Presidio è stata prontamente assistita da un anestesista che ha praticato le cure previste in casi del genere''.

''È importante che sia ben chiaro a tutti - continua l'Asl di Frosinone - prima di tutto ai cittadini ma anche ai protagonisti della politica e della informazione, nonché alle cariche istituzionali preposte, che la struttura di Anagni è un Presidio sanitario (non un Ospedale) dedicato ad attività territoriali già dall’anno 2010, a seguito del DCA n. 80 dell’allora Commissario ad Acta per la Sanità. Dunque, è altrettanto importante considerare che chi cerca di indurre nei cittadini l’idea che ad Anagni vi sia un Ospedale con Pronto Soccorso e con tutte le prestazioni di Emergenza/Urgenza non solo non dice la verità ma non fa altro che fuorviare la percezione e la consapevolezza dei cittadini, con il rischio che episodi così spiacevoli e dolorosi siano fronteggiati in modo inidoneo e, quindi, si possano purtroppo ripetere".