Barista violentata per ore, caccia all'uomo

E' caccia all'uomo a Piacenza dove, nella notte tra mercoledì e giovedì, una barista è stata violentata per ore all'interno di un bar in città.

Secondo quanto riferito dalla vittima ai carabinieri, il responsabile sarebbe un uomo arrivato nel locale poco prima della chiusura, che avrebbe abusato di lei per ore dopo averla legata e imbavagliata.



A chiamare i soccorsi sarebbero stati i vicini, allertati dalle grida della donna di origini cinesi, che si trova ora in ospedale. Sulla vicenda c’è forte riserbo da parte degli inquirenti: gli investigatori hanno confermato l’accaduto, tuttavia non sono stati forniti ulteriori particolari.