E' stato trovato morto Matteo Barbieri, il ragazzo scomparso nella notte tra l'11 e il 12 luglio dopo aver finito il turno di lavoro come cameriere in un ristorante al quartiere Balduina, a Roma. Il corpo è stato rinvenuto al chilometro 4 della Via Braccianese, accanto alla sua moto.

A questo punto appare molto probabile l'ipotesi dell'incidente stradale: il giovane stava infatti tornando a casa ad Anguillara Sabazia. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato Flaminio, che hanno identificato il 18enne, oltre ai vigili urbani e i Carabinieri che indagavano sulla sua scomparsa.