Murato in cantina, la scoperta sei anni dopo

Giallo risolto. E' stato ritrovato nello scantinato di un palazzo a Cinisello Balsamo nell'hinterland milanese il cadavere di Antonio Deiana che sei anni fa scomparve nel nulla. A risolvere il cold-case la squadra mobile di Como e Milano, coordinate dalla Procura di Monza. Per il suo omicidio è stato arrestato un 47enne che ha confessato, indicando dove l'ha seppellito ossia "a una profondità di circa un metro" nel seminterrato della propria abitazione. Risulta indagato anche un 50enne che lo avrebbe aiutato a far 'sparire' il corpo. Il delitto sarebbe maturato nel mondo della droga. La morte del Deiana sarebbe stata provocata da diverse coltellate, ipotizzano gli investigatori, a seguito di una lite per futili motivi. Sul corpo sarà effettuata l'autopsia per arrivare a un'identificazione certa. La stessa sorte toccò anche al fratello Salvatore Deiana che quattro anni fa fu ritrovato cadavere nei boschi del comasco.