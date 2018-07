Nozze bis per Francesca Barra e Claudio Santamaria

(Fotogramma)

Con una cerimonia in spiaggia, a Policoro, in provincia di Matera, l'attore romano Claudio Santamaria e la giornalista Francesca Barra hanno celebrato il loro matrimonio bis dopo quello a Las Vegas. Entrambi rigorosamente in bianco, si sono sposati con rito civile, celebrato dal sindaco di Policoro Enrico Mascia. La città jonica è quella in cui Barra è nata e cresciuta. La cerimonia si è svolta al porticciolo di ''Marinagri'', in forma molto sobria e con un numero ristretto di invitati. Per il sì la sposa è arrivata in barca.