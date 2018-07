Scontrino con insulti a coppia gay in locale di Roma

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Uno scontrino con scritte offensive sarebbe stato consegnato a una coppia gay al termine di una cena in un locale di Roma. A denunciare i fatti, che risalgono a giovedì scorso, è Fabrizio Marrazzo, responsabile Gay Help Line e portavoce Gay Center. La coppia, racconta, "era andata" in un ristorante della capitale "per passare una serata tranquilla. Ordinando dei primi, hanno chiesto di sostituire del pecorino con del parmigiano. Alla fine della cena - continua Marrazzo -, quando è arrivato lo scontrino, hanno trovato scritto sullo scontrino: 'pecorino NO frocio SI'. I ragazzi hanno fanno notare al cameriere che tale scritta non è divertente, ma il cameriere ridendo riferisce che sarebbe stato un errore del computer, continuandoli a prendere in giro". Dopo i fatti, la coppia ha contattato il sito LGBT Bitchyf ed il numero verde 800713713 Gay Help Line, dove è stato loro assicurato supporto legale.

"Non è accettabile - sottolinea Marrazzo - che una coppia gay non possa andare in un ristorante nel centro della capitale senza venire offesa e rovinarsi la serata. Richiediamo alla sindaca Virginia Raggi di revocare la licenza al ristorante e valutare anche le sanzioni da adottare". "I ristoranti - annota ancora - sono dei locali con licenza pubblica e pertanto azioni discriminatorie non possono essere consentite. Inoltre, invitiamo sin da subito tutti i cittadini e turisti a boicottare tale ristorante". Quanto accaduto al ristorante, osserva Marrazzo, "è un fatto molto grave. Purtroppo ogni anno riceviamo oltre 20 mila contatti al nostro servizio, per episodi di omofobia, e molti di questi episodi - conclude - sono visti come divertenti dagli aggressori anche in casi di violenza".

"Gravissimo l’episodio di omofobia denunciato da Gay Center, che ha raccolto la testimonianza di due clienti di un ristorante in zona San Giovanni. Condanniamo apertamente ogni forma di discriminazione e scherno lesive di dignità e libertà personali". Lo scrive su Facebook Carlo Cafarotti, assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro al Comune di Roma.

"Quanto al contesto in cui si sono consumate le offese, ricordiamo che Roma è, e rimarrà, Capitale dell’inclusione e dell'accoglienza, tanto da aver istituito proprio per i professionisti che lavorano con il pubblico, ristoratori, albergatori, tassisti, corsi formativi incentrati sul galateo dell’accoglienza. - continua Cafarotti - Saranno avviate in ogni caso le opportune verifiche, anche a seguito dell’eventuale denuncia. Solidarietà ai due ragazzi vittime dell’ignoranza. Episodi simili offendono tutta la città".