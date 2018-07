Tonino e il cane malato, la storia che commuove

(da Facebook /Sabrina la Grotteria)

Tonino e Dylan, un'amicizia che non ha bisogno di parole. Basta un gesto. Quello che un uomo sceglie di fare ogni giorno per il suo cane di 13 anni: portarlo a passeggio su un carrellino. A causa di un tumore alle ossa, infatti, Dylan non riesce a camminare.



La storia - che sta facendo il giro dei social e non solo - è venuta fuori grazie ad un filmato pubblicato sulla pagina Facebook di una donna di Vibo Valentia, in Calabria. Filmato che - in meno di due giorni - ha già toccato quasi 9mila condivisioni: "Questo video racchiude una sola parola 'UMANITÀ' - si legge nel post - cane con tumore alle ossa, portato a passeggio 3/4 volte al giorno. Bisognerebbe premiare quest'uomo".

I COMMENTI - "Lo vedo spesso... un uomo di grande umanità: commovente!" si legge tra i tanti commenti che sono arrivati sotto al post. "Grande Tonino" aggiunge un utente, mentre un altro scrive: "Vorrei informare il sindaco di Vibo! È giusto che sappia che ci sono persone così". E ancora: "Grazie per aver messo in luce questa bella storia". E infine c'è anche chi, grazie a questo filmato, sente che c'è "speranza per il mondo".