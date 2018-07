Travolti durante rilievi incidente: muoiono carabiniere e guardia giurata

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

Travolti e uccisi dopo i rilievi per un incidente stradale a Pomigliano D'Arco. Una guardia giurata e un carabiniere hanno perso la vita dopo essere stati travolti, intorno alle 23 di venerdì, lungo la SS 7 Bis 'Nola-Villa Literno', da una vettura lanciata a forte velocità.



Una pattuglia di militari dell'Arma della compagnia di Castello di Cisterna e una della compagnia di Nola erano intervenute per procedere ai rilievi di un lieve sinistro stradale tra una Opel Zafira e una Hyundai Atos.

Al termine delle operazioni, è transitata a velocità sostenuta una golf condotta da un 26enne di Sant’Antimo che ha travolto un appuntato scelto in servizio a Castello di Cisterna, un vicebrigadiere in servizio a Nola e il conducente della Hyundai Atos. Quest'ultimo, 50 anni originario di Quadrelle (Avellino), è deceduto sul colpo; l’appuntato è stato trasportato al Cardarelli dove ha perso la vita poco dopo. Il vicebrigadiere, trasportato al San Giovanni Bosco di Napoli, è ricoverato in prognosi riservata, in pericolo di vita. La golf è stata sottoposta a sequestro e il conducente denunciato per omicidio stradale.

SALVINI - Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha espresso al Comandante generale dei carabinieri, il generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri, il cordoglio e la vicinanza per i familiari dell'appuntato scelto Vincenzo Ottaviano e della guardia giurata Gennaro Benigno, deceduti nell'incidente, augurando pronta guarigione al vicebrigadiere Attilio Picoco.

TRENTA - Anche il ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha espresso sentito cordoglio, "a nome suo e delle Forze armate", come cordoglio è arrivato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano, e dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Valter Girardelli, "profondamente addolorato e scosso".