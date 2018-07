A Palermo 'I Misteri del fuoco'

Un momento dello spettacolo

La città come una scenografia a cielo aperto dove i personaggi rievocati dalle storie e dalle leggende connesse alla simbologia del fuoco scorrono lungo le vie di Palermo. E’ possibile prenotare i tour del Teatro del Fuoco “Misteri del fuoco” per venerdì 3 agosto e sabato 4 agosto alle 18. Un’anteprima per stampa e curiosi è prevista venerdì 27 luglio alle 18 con la presentazione del Prof. Ignazio Buttitta. Il Teatro del Fuoco International Firedancing Festival 2018 aggiunge così i walking tour al programma di show del 31 luglio, 1 e 2 agosto a Palermo.

“Raddoppia l’intrattenimento serale del Teatro del Fuoco - dichiara Amelia Bucalo Triglia, direttore artistico del Teatro del Fuoco - per conoscere Palermo Capitale della Cultura 2018. Scopriremo insieme le fiamme che simboleggiano il potenziale creativo e magico dell'uomo, sincretismo tutto siciliano tra sacro e profano, con show e passeggiate che ampliano l’offerta turistica”. Dal mito di Prometeo che rubò il fuoco a Zeus per donarlo agli uomini, simbolo della conoscenza e l’architettura, prendono vita gli storytelling tour “Misteri del Fuoco” che partono alle ore 18 da piazza Villena, i Quattro Canti denominati anche Teatro del Sole, per concludersi alle ore 21.00 circa a Porta Felice, la porta di ingresso alla città tutta porto. Gli spettatori vivranno luoghi, monumenti di Palermo in modo inedito, imparando a conoscerne segreti mai rivelati e muovendosi fianco a fianco con i personaggi della storia.

I tour del Teatro del Fuoco sono realizzati in collaborazione con studiosi del “fuoco”, saranno disponibili tutto l’anno, e possono prevedere la partecipazione di attori e performer ma anche prevedere aperitivi, cene ed incontri d’approfondimento culturale.