Tir contro auto su A4, un morto e tre feriti

(Fotogramma)

Scontro tra un tir e un'auto sull'autostrada A4, all'altezza dello svincolo per Sesto San Giovanni, sulla barriera di Milano est. Un uomo di 59 anni è morto e tre persone sono rimaste ferite, ma in maniera non grave. L'incidente è avvenuto intorno alle 10.20. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco. Dopo la chiusura, in serata Autostrade per l'Italia ha comunicato che sulla A4 Torino-Trieste è stato riaperto il tratto, compreso tra il bivio con la Tangenziale est e lo svincolo di Sesto San Giovanni in direzione ovest.