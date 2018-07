Denunciate per furto Pamela e Sue Ellen

Continua anche fuori dallo schermo lo ‘shopping compulsivo’ delle gemelle Pamela e Sue Ellen, al secolo Alessandra e Valentina, diventante famose per aver interpretato il ruolo delle sorelle con il vizio del taccheggio nel film 'Come un gatto in tangenziale' con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Le due gemelle ieri sono state denunciate per furto con destrezza dopo la segnalazione ai carabinieri del titolare una profumeria romana del quartiere Testaccio. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri della stazione Aventino attraverso i filmati delle telecamere di sorveglianza, le due sorelle dopo aver preso due profumi di marca Creed del valore di 500 euro sono uscite dal negozio senza pagare.