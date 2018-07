Incidente in gommone, Benigni ricoverato

Fotogramma

Incidente in mare per Roberto Benigni in vacanza in Sardegna. L'attore e regista ieri sera durante un'escursione in gommone con alcuni amici tra La Maddalena e Palau ha battuto violentemente la schiena a causa di un brusco movimento della barca in seguito a un'onda. A riportare la notizia è 'La Nuova Sardegna'.

Una volta che l'imbarcazione è rientrata nel porto di Palau, sono intervenuti gli operatori del 118 e la Capitaneria. Benigni, data l’intensità del dolore avvertita nella zona lombare, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale civile di Sassari. Il premio Oscar è stato quindi ricoverato per una serie di accertamenti nel reparto di Neurochirurgia del 'Santissima Annunziata'.