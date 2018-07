Esodo, ecco il calendario del traffico

(Fotogramma)

Esodo estivo alle porte. Secondo le previsioni, infatti, quest'anno i flussi di traffico più intenso verso le località di villeggiatura interesseranno i primi due weekend di agosto. In particolare, in base al calendario elaborato da 'Viabilità Italia' e presentato oggi al Viminale, è contrassegnata con "bollino nero" la mattina di sabato 4 e di sabato 11 agosto, "giornate in cui storicamente è prevista la più alta concentrazione delle partenze". Gli spostamenti si preannunciano comunque intensi sia nell'ultimo fine settimana di luglio, contraddistinto con il "bollino rosso", sia negli altri weekend del mese di agosto.

Per recarsi nelle località turistiche è quindi preferibile mettersi in viaggio durante la settimana o in tarda serata, almeno fino a metà agosto, quando inizierà il rientro verso le grandi città. In questo caso la maggior concentrazione di traffico è prevista nelle ultime due domeniche di agosto e nel primo fine settimana di settembre. Nel dettaglio, sono "bollino rosso" sabato 18 e domenica 19 agosto, il pomeriggio di venerdì 24 ed il weekend del 25-26 agosto. A settembre, invece, è sempre da "bollino rosso", in direzione delle grandi città, il primo fine settimana così come il pomeriggio di domenica 9.