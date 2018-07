Stop prelievi dal lago di Bracciano

(Fotogramma/Ipa)

"Grandissima soddisfazione" delle Istituzioni del Lago, il fronte unitario che raccoglie i sindaci dei Comuni di Bracciano, Anguillara Sabazia e Trevignano Romano insieme al Parco dei Laghi di Bracciano e Martignano e al Consorzio di Navigazione del Lago di Bracciano, per l’ordinanza con la quale oggi il giudice del Tribunale Superiore delle Acque ha respinto la domanda avanzata da Acea ATO 2 di sospendere in via cautelare la determinazione della Regione Lazio sulle captazioni a fini idropotabili dal lago di Bracciano. Con questa ordinanza, affermano le Istituzioni del Lago, "viene riconosciuto il valore della nostra battaglia in difesa del lago".

"Oggi il nostro ringraziamento - aggiungono - va alla Regione Lazio, al presidente Zingaretti, che ci ha sostenuto in questo lungo confronto e che ha accolto le nostre richieste, ma va soprattutto ai tantissimi cittadini che in prima persona, sui social, nel corso di tante manifestazioni pubbliche e attraverso progetti e iniziative hanno dato un contributo fondamentale anche di conoscenza a questa lunga battaglia in difesa del territorio".

L’ordinanza del giudice, ricordano le Istituzioni, "è arrivata dopo che ieri, nel corso dell’udienza, Acea aveva avanzato domanda di sospensione cautelare della ordinanza della Regione Lazio che stabiliva lo stop delle captazioni fino a quando il livello del lago non fosse tornato sopra una certa soglia (161,90 metri sul livello del mare) e che comunque ne subordinava l’attivazione solo a determinate condizioni e previa autorizzazione della Regione".

"Acea ATO 2 si è da subito opposta a queste regole trovando il sostegno e l’appoggio anche del sindaco di Roma, Virginia Raggi, denunciando che potessero arrecare un danno al concessionario, proprio perché ne limitavano la capacità di intervento. Il giudice non ha ritenuto che le nuove regole, assunte dopo un lungo contenzioso durato diversi mesi, da luglio del 2017 e fino a dicembre, potessero arrecare danno di sorta e, dopo un giorno di riflessioni, ha deciso di respingere la domanda cautelare" concludono le Istituzioni del Lago.

"Il Tribunale delle Acque ha confermato la correttezza delle scelte della Regione sul tema della tutela del Lago di Bracciano. Una vittoria dei cittadini e dell'ambiente dell'idea del valore dell'acqua pubblica. Ora bisogna continuare a cambiare tutto con investimenti per un nuovo modello sostenibile sulla rete e la qualità dell'acqua. Questa è la via giusta" ha scritto su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.