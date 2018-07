Come lasciare casa in ordine prima di partire

Pronti a lasciarsi alle spalle la porta di casa per le vacanze estive? Prima di essersi assicurati che l’allarme di sicurezza funzioni e di aver chiuso bene a chiave la porta del proprio appartamento, ci sono una serie di cose che è importante non dimenticare. A dare una serie di suggerimenti è l'esperto dell'Unione nazionale consumatori (Unc), Rocco Bellantone.

"Tenerle a mente -spiega- permetterà di evitare inutili sprechi domestici nel periodo in cui sarete fuori, di fare un rientro dalle ferie più sereno e, perché no, di riuscire anche a risparmiare qualcosa in bolletta. Una delle cose più importanti da fare poco prima di lasciare casa è pulire gli elettrodomestici e staccarli dalle prese della corrente. Svuotare il frigorifero, sbrinate il freezer, staccare la spina e lasciate aperti gli sportelli di entrambi gli elettrodomestici. In questo modo, non si faranno andare a male gli ultimi alimenti comprati e, al rientro dalle vacanze, non si sarà accolti da cattivi odori causati dalla formazione di muffe".

"Lo stesso procedimento -afferma- va seguito per lavatrice e lavastoviglie: dopo averle svuotate, lasciare aperti gli sportelli. Oltre ad aver mangiato gli ultimi cibi freschi che si tengono in frigorifero, non dimenticare di consumare anche gli altri prodotti in scadenza che si conservano in credenza. Se ci sono confezioni aperte, chiuderle bene per evitare che entrino in cucina formiche e scarafaggi. Un altro buon consiglio è di tenere qualcosa che si conservi senza problemi e che sia veloce da cucinare per quando si sarà tornati dalle vacanze, come della pasta e del sugo di pomodoro".

"Chiudere la valvola del gas e il tubo dell’acqua: in questo modo -suggerisce Bellantone- eviterete il rischio di perdite o di allagamento se il lavandino o la doccia dovessero essere ostruiti. Spegnere lo scaldabagno e la caldaia, staccate le spine. Se non si può disattivare l’impianto elettrico perché è attivato un allarme o un sistema di irrigazione in giardino, staccare comunque tutte le spine degli elettrodomestici e il cavo dell’antenna tv. Anche in caso di forti temporali, si sarà certi che all’interno dell'appartamento non potranno verificarsi né guasti tecnici o cortocircuiti che potrebbero danneggiare ad esempio televisori o computer, né tantomeno incendi".

Inoltre, prosegue, "in questo modo si eviteranno sprechi di energia dovuti alla modalità in stand-by degli apparecchi". "Spruzzare un prodotto disinfettante - spiega- sugli scarichi di lavandini e bidet e chiuderli con gli appositi tappi. In questo modo, si evita che gli insetti risalgano le tubature del vostro bagno e invadano tutta la casa. Dare una pulita generale alla vostra casa prima di partire. Rinfrescare il bagno con un prodotto disinfettante, lavate e sistemate in credenza piatti e stoviglie, buttare la spazzatura e sciacquare i contenitori in modo da non lasciare tracce di cattivi odori, coprire letti, poltrone e divani con lenzuola per impedire che si crei troppa polvere".

"Sempre per garantire un rientro a casa il meno traumatico possibile -suggerisce l'esperto Unc- nei giorni che anticipano la partenza svuotare la cesta dei panni sporchi e fate tutte le lavatrici necessarie. Non dimenticarsi poi della salute delle piante. Collocare all’esterno e al riparo dal sole quelle d’appartamento e, se si può, acquistate un sistema di innaffiamento automatico. Anche se la soluzione migliore rimane comunque quella di lasciare le chiavi di casa a una persona di fiducia: sarà lei a 'sorvegliare' le piante e tutta la casa".