Dove vedere l'eclissi di luna più lunga del secolo

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Ci siamo. Appuntamento stanotte con l'eclissi totale di Luna più lunga del secolo che durerà un'ora e 43 minuti. Il nostro satellite si tingerà anche di rosso sangue, mentre Marte sarà all'opposizione e in congiunzione con la Luna eclissata. E' un "appuntamento imperdibile ", spiega Marco Galliani dell'Inaf (Istituto nazionale di astrofisica). La fase di totalità si verificherà tra le 21 e 30 e le 23 e 13, mentre il massimo dell'eclissi, ovvero il maggiore oscuramento della Luna, è previsto alle 22 e 22. Ma dove si potrà vedere? Da Nord a Sud sono decine gli eventi in programma. Eccone alcuni.

A Milano si potrà andare al Planetario 'Ulrico Hoepli' nei giardini di Piazza Venezia, dove i telescopi saranno puntati per vederla al meglio. La vista eccezionale sarà accompagnata, invece, da musica cubana con bagno notturno nella serata a tema organizzata dal Teatro Parenti, mente al Monte Stessa si potranno scattare fotografie in compagnia di professionisti del mestiere. Non sarà da meno Roma con l'emozionante serata, organizzata al Tempio di Venere, una suggestiva location, dove poter ammirare l'eclissi. Altro punto d'osservazione privilegiato sarà l'Osservatorio astronomico su Monte Porzio Catone, mentre a San Lorenzo saranno gli spazi dell'Ex Dogana a mostrare la magia della notte. Gli esperti dell'Accademia delle Stelle illustreranno, invece, il fenomeno nel Castello di Giulio II a Ostia Antica. Notte a tema anche a Frascati a Villa Torlonia. I partecipanti potranno guardare l'evento con i telescopi gratuitamente fino a mezzanotte. Serata da ricordare a Napoli all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte e a Palermo nella splendida cornice dei giardini di Palazzo Reale.