Iuschra, la piccola scomparsa nel bosco da 8 giorni

(Fotogramma)

E' stata vista per l'ultima volta 8 giorni fa, mentre era in montagna con un gruppo di educatori. Poi è scomparsa nel nulla. Continuano le ricerche di Iuschra Gazi, la 12enne autistica che giovedì scorso si è allontanata senza lasciare tracce sull'altopiano di Cariadeghe, nel territorio del comune di Serle, in provincia di Brescia, mentre era in gita con la Fobap, la Fondazione bresciana Assistenza psicodisabili. Da giorni carabinieri, soccorso alpino, 118 e volontari, con l'aiuto di elicotteri e unità cinofile, stanno battendo la zona senza sosta. Le forze in campo sono massicce per perlustrare un territorio ampio diversi chilometri quadrati e complesso, caratterizzato da aree impervie, grotte, anfratti, cunicoli e doline. La zona è stata ispezionata in superficie e sotto terra, con ricognizioni aeree, di giorno e di notte, e con dispositivi adatti a rilevare la presenza di un essere umano anche al buio. Eppure, dopo oltre una settimana, della bambina ancora nessuna traccia.