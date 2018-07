Fa retromarcia e investe la moglie

Fotogramma

Tragedia a Blufi, in provincia di Palermo, dove una donna di 84 anni, G.M., è morta dopo essere stata investita per errore dal marito 85enne. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il pensionato stava facendo manovra, quando, dopo aver inserito la retromarcia, ha travolto la donna che stava chiudendo il cancello di casa. Immediatamente soccorsa, è stata trasportata in condizioni disperate all’ospedale Civico di Palermo, dove è morta poche ore dopo per le gravi ferite riportate nell’incidente. Sull’episodio indagano i carabinieri.