Non gli pagano l'affitto, lui li investe

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Avevano da tempo problemi nel pagare l'affitto, così il proprietario dell'appartamento ha deciso di 'farsi giustizia da solo'. Prima li ha investiti con l'auto, mentre andavano in bicicletta, e poi li ha derubati di cellulari e portafogli. E' successo ieri nel quartiere Casilino a Roma. Quando gli agenti del reparto volanti sono arrivati in via Carpineto Sinello, per una segnalazione di lite violenta, hanno visto due persone a terra. Questi, un uomo e una donna, hanno raccontato di essere stati investiti, mentre andavano in bici, dal proprietario dell'appartamento di cui sono affittuari e con cui da diverso tempo hanno dei problemi legati alla locazione.

In particolare il conducente, in compagnia di una donna e di altre due persone, si era avvicinato a loro con il veicolo accelerando e frenando in continuazione fino a quando non li aveva tamponati facendoli cadere a terra. Non contenti, scesi dal veicolo, i due hanno iniziato a colpirli con un bastone e un cacciavite rubandogli, prima di fuggire, due telefoni cellulari e il portafoglio contenente 460 euro.

Sul posto è stata richiesta l'ambulanza per il trasporto in ospedale dei due feriti ai quali sono state riscontrate lesioni guaribili in 7 e 5 giorni di prognosi per trauma cranico e addominale. Gli agenti, riscontrate chiare tracce delle frenate degli pneumatici hanno richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Roma Capitale per i rilievi di competenza.

Dopo le prime indagini, ascoltati i testimoni e accertata l’esatta dinamica dell'accaduto i poliziotti si sono messi sulle tracce degli aggressori che nel frattempo si erano recati in Commissariato per presentare l’ennesima denuncia contro i due affittuari. Localizzata l'autovettura con a bordo la coppia, è stata bloccata dagli agenti in via Tiburtina angolo via Lago D'Orta. Accompagnati negli uffici del commissariato Casilino, entrambi stranieri, sono stati arrestati per rapina aggravata, lesioni personali e omissione di soccorso.