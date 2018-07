Scontro su statale dello Stelvio: un morto

Immagine di repertorio (Fotogramma)

E' di un morto e un ferito il bilancio di uno scontro frontale tra due autovetture avvenuto al km 67,500 della strada statale 38 “dello Stelvio, nel territorio comunale di Sernio, in provincia di Sondrio. Il traffico è stato provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni.

Al momento - comunica Anas in una nota - la circolazione è deviata in loco su viabilità locale tra gli svincoli di Tirano e Lovero. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, per la gestione dell’evento e per ripristinare la regolare circolazione in piena sicurezza.